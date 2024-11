Jasmine Paolini è intervenuta in diretta a Sky Sport 24 dalle Atp Finals di Torino: "E’ stato un anno fantastico, fatto di tante prime volte e risultati pazzeschi, mi sono divertita molto. L’oro a Parigi è stato il momento più emozionante. Ho giocato tante partite, non è facile calibrare bene le energie ma ho dato il massimo, sia nel singolo che nel doppio. Ora ho qualche giorno per ricaricarmi, poi c'è Malaga". Guarda il video

MEDVEDEV-FRITZ LIVE