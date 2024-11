Sinner: "Felice, ma devo migliorare nei dettagli"

Le parole di Jannik dopo la vittoria all'esordio con De Minaur: "Ci sono dei dettagli da migliorare per la prossima partita come il servizio e qualche errore in avanzamento. Tuttavia non giocato una partita ufficiale da quattro settimane e sono contento". E sulla Sinner-mania: "Mi meraviglia sempre, alla fine sono un ragazzo di 23 anni a cui piace giocare a tennis"

Dettagli. Lo ripete due volte Jannik Sinner dopo la vittoria contro Alex De Minaur all'esordio alle Atp Finals. Servizio e colpi in avanzamento, dettagli da migliorare già a partire da martedì quando affronterà Taylor Fritz: "I dettagli fanno la differenza - ha spiegato il n. 1 al mondo a Sky Sport - Potevo servire meglio e nella prossima partita dovrò farlo perché Fritz risponde bene. Ho fatto qualche errore in avanzamento, mi sono mosso un po' lento nei momenti decisivi. Sono dettagli da migliorare per la prossima partita. Tuttavia non giocavo una partita ufficiale da quattro settimane, sono contento". Sinner è soddisfatto, consapevole di quanto fosse importante iniziare al meglio il torneo: "Queste sono partite difficili - ammette - La prima partita è fondamentale, già un momento molto delicato del torneo. Vedremo come andrà il resto".