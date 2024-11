Nadal è già a Malaga: allenamenti verso la Davis

Arrivato giovedì sera a Malaga, Nadal è già sceso in campo al "Martin Carpena" per il primo allenamento verso la sfida di martedì contro l'Olanda. Per il mancino di Manacor sarà l'ultimo torneo in carriera. La Coppa Davis è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 19 al 24 novembre

È già iniziata la "last dance" di Rafael Nadal. Il maiorchino è arrivato giovedì sera a Malaga in vista della Final 8 di Coppa Davis, ultimo impegno della sua leggendaria carriera. Dall'aeroporto della Costa del Sol (accolto dal direttore del torneo, Feliciano Lopez, e da decine di tifosi con cui si è intrattenuto per foto e autografi) ai campi in cemento indoor del Palacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena: Nadal è sceso in campo per la prima volta venerdì mattina, iniziando così la marcia d'avvicinamento verso il quarto di finale di martedì, ore 17, contro l'Olanda, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Subito alta intensità per Nadal, seguito da vicino dal suo coach Carlos Moya e dal capitano spagnolo David Ferrer. A quest'ultimo toccherà la scelta se schierare Nadal in singolare (c'è anche Roberto Bautista, oltre a Carlos Alcaraz) oppure in doppio.