Sinner-Fritz, la finale alle 18 LIVE su Sky

E' il giorno della finale delle Atp Finals: Jannik Sinner affronta Taylor Fritz, a caccia del titolo di 'maestro'. Qui l'avvicinamento alla partita. Il match in programma alle 18 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Jannik Sinner ritrova Taylor Fritz sulla strada verso il titolo alle Atp Finals. Dopo il confronto nel girone Nastase, l'azzurro e l'americano si sfideranno di nuovo alle 18 alla Inalpi Arena, ma stavolta in finale. Per Sinner sarà la seconda finale consecutiva a Torino dopo quella dello scorso anno, persa con Djokovic. Questa volta, però, il n. 1 al mondo spera in un epilogo diverso: dalla sua parte c'è il bilancio nei precedenti con Fritz. Tre vittorie consecutive con l'americano, l'ultima martedì con un doppio 6-4. Il 27enne di San Diego, primo statunitense in finale alle Finals dal 2006, si presenta in fiducia dopo la vittoria in tre set su Zverev.

Come arrivano Sinner e Fritz

Jannik arriva a questa finale da imbattuto, con quattro vittorie nette e zero set persi. In semifinale ha lasciato appena 3 games al malcapitato Ruud. Più sofferto il percorso di Fritz, che dopo il 2-1 nel round robin (ko con Sinner), ha regolato in tre lottatissimi set Zverev in semifinale, vincendo al tie-break del 3°.

Sinner-Fritz, i precedenti

2021 - Indian Wells (R16): Fritz b. Sinner 6-4, 6-3

2023 - Indian Wells (QF): Sinner b. Fritz 6-4, 4-6, 6-4

2024 - US Open (F): Sinner b. Fritz 6-3, 6-4, 7-5

2024 - Atp Finals (RR): Sinner b. Fritz 6-4, 6-4

Atp Finals, il programma di oggi su Sky e NOW