Musetti: "Finora è stata la mia miglior stagione"

Il carrarino ai microfoni di Sky Sport: "C'è adrenalina, ma anche tanta positività - ha spiegato -. Finora è stata la mia miglior stagione, ho trovato continuità a livello di risultati e di gioco. Mi sono già posto degli obiettivi per il prossimo anno, ma sono arrivato qui in forma. Siamo tutti disponibili ed è questo che ha funzionato l'anno scorso". La Final 8 è in programma dal 19 al 24 novembre, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

VOLANDRI: "BERRETTINI VALORE AGGIUNTO" - COPPA DAVIS, IL TABELLONE