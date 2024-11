Nadal lotta ma non basta: vince Van de Zandschulp

Nulla da fare per Rafa Nadal: lo spagnolo, in quella che potrebbe essere la sua ultima partita, perde il primo match delle Final 8 di Coppa Davis contro l'olandese Van de Zandschulp 4-6, 4-6 in un'ora e 53 di gioco. Rafa lotta, sotto lo sguardo di Jannik Sinner, ma l'olandese è lucido nei momenti decisivi. Adesso, in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW , tocca ad Alcaraz che cercherà di evitare la possibile eliminazione della Spagna ai quarti

Primo set non facile per entrambi i tennisti. L'olandese sembra essere in leggera difficoltà all'inizio, commettendo tre doppi falli consecutivi in battuta (da 40-0 a 40-40). I suoi doppi falli sono però rimpiazzati dagli ace che gli permettono di tenere sempre il servizio. Dopo un inizio in battuta leggermente in difficoltà, soprattutto nel terzo game, Van de Zandschulp conquista due palle break al nono game (15-40) per poi vincere lo scambio con il passante vincente del 5-4 . Game decisivo che permette all'olandese di andare in battuta e chiudere il primo set avanti 6-4 .

Il secondo set non parte bene per Rafa che sbaglia a rete permettendo a Van de Zandschulp di passare in vantaggio con il break dell'1-0. Il terzo game sembra essere quello della svolta: Nadal, dopo degli scambi molto lunghi, interrompe la striscia di cinque punti consecutivi per l'1-2 che genera il boato del pubblico di Malaga. La sensazione che Rafa possa rimontare dura però poco: Van de Zandschulp tiene il servizio per il 3-1. Nadal nel quarto game annulla una palla break con l'ace ma nulla può sul super passante di dritto in corsa dell'olandese per il 4-1. Per Van de Zandschulp sembra ormai fatta, ma Rafa non molla: ha a disposizione tre palle break per il 2-4, per poi trovare nel settimo game – annullando due palle break – il 3-4. Nadal fa il massimo per cercare di ribaltarla, ma alla Van de Zandschulp vince gli ultimi due game su tre e la chiude con un doppio 6-4.