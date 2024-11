Il match di Nadal con l'Olanda in Coppa Davis è stato l'ultimo incontro da professionista nella sua straordinaria carriera. Lo spagnolo ha fatto un discorso da brividi al pubblico di Malaga: "Vi ringrazio, sono un privilegiato, ora toccherà a voi ragazzi proseguire il lavoro. La mia famiglia mi ha insegnato l'educazione e mi ha aiutato a tenere sempre i piedi per terra. Si ricorderanno di me per i tornei vinti, ma ci tengo di più ad essere ricordato come una brava persona"

L'ULTIMO MATCH DI NADAL SULLE PRIME PAGINE