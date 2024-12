Gioie e (tanti) dolori: il ritiro di Del Potro è un inno alla fragilità umana

Sarebbe dovuto essere il rivale predestinato della triade Federer-Djokovic-Nadal, perché di talenti così non se ne vedono spesso. Invece i troppi infortuni hanno raccontato un'altra storia per la 'Torre di Tandil': uno Slam, un argento olimpico e una Coppa Davis, ma anche dodici operazioni chirurgiche distribuite tra i polsi e il ginocchio destro. Si è ritirato dopo un'ultima partita contro Djokovic, sperando finalmente di avere un po' di pace. Quella che il tennis non ha saputo dargli...