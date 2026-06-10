Tennis oggi, il programma dei tornei ATP e WTA del 10 giugnoguida tv
Altra grande giornata di tennis con quattro tornei sull'erba da seguire sui nostri canali. Torna in campo l'unico azzurro impegnato in questa settimana: Mattia Bellucci affronta nel 2° turno del torneo di Stoccarda il tedesco Yannick Hanfmann. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Terzo giorno di tornei sull'erba, da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Il lungo mese d'avvicinamento a Wimbledon vede quattro tornei tra maschile e femminile: il combined (Atp e Wta) di 's-Hertogenbosch, l'Atp 250 di Stoccarda e il Wta 500 del Queen's. Torna in campo l'unico italiano impegnato in questa settimana: dopo l'ottimo esordio contro lo spagnolo Davidovich Fokina, Mattia Bellucci affronta nel 2° turno del torneo di Stoccarda il tedesco Yannick Hanfmann, n.59 del ranking.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201) fino alle 19.15
- ore 11 - Atp Stoccarda: BELLUCCI (Ita) vs Hanfmann (Ger)
- non prima delle 12.30 - Atp Stoccarda: Struff (Ger) vs Bublik (Kaz)
- non prima delle 15 - Atp Stoccarda: Landaluce (Spa) vs Fritz (Usa)
- a seguire: Simulcast Sky Sport Tennis
SKY SPORT TENNIS (203) + SKY SPORT MIX (211)
- ore 11: Simulcast Sky Sport Uno
- a seguire - Atp 's-Hertogenbosch: Damm (Usa) vs De Minaur (Aus)
- a seguire - Atp 's-Hertogenbosch: Humbert (Fra) vs Bonzi (Fra)
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.