Una rosa dei venti incisa sul bicipite destro, un simbolo che lo guida nei momenti più bui e nelle vittorie più luminose. Matteo Berrettini, nel 2024, ha riscritto la sua storia dimostrando che ogni caduta è solo il preludio di una nuova ascesa. Il tennista romano è ospite di Federico Buffa Talks. Su Sky Sport Insider l'anteprima in podcast della puntata, in onda il 27 dicembre alle 19 su Sky Sport Uno (e disponibile on demand e in streaming su NOW)