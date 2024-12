Inizierà contro Jordan Thompson la stagione 2025 di Matteo Berrettini . È questo il primo turno che attende il tennista romano all'Atp 250 di Brisbane , in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 29 dicembre al 5 gennaio. Inserito nella parte bassa del tabellone, Berrettini potrebbe incrociare nei quarti di finale Grigor Dimitrov , n. 2 del seeding e campione in carica nel Queensland. Tra gli italiani al via c'è anche Matteo Arnaldi che giocherà contro Alexei Popyrin, testa di serie n. 7. Il primo tabellone dell'anno era particolarmente atteso non soltanto per la presenza di Berrettini, ma anche per quella di Novak Djokovic e Nick Kyrgios . Il serbo, al ritorno in campo dopo due mesi, affronterà l'australiano Rinky Hijikata, n. 73 al mondo. Kyrgios, invece, sfiderà il francese Giovanni Mpetshi Perricard, un anno e mezzo dopo l'ultimo incontro ufficiale nel circuito maggiore. L'australiano giocherà poi in doppio con Djokovic : esordio contro la coppia Erler/Mies.

