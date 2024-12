United Cup, Italia ai quarti: Francia ko 3-0

È ancora show azzurro in United Cup. Dopo il 3-0 alla Svizzera, l'Italia di capitan Furlan ha battuto con lo stesso risultato anche la Francia, raggiungendo così i quarti di finale con sei vittorie in altrettanti incontri. All'Italia bastava vincere un solo match per superare il turno e l'aritmetica è arrivata già dopo l'incontro di Flavio Cobolli. Una meravigliosa vittoria per il 22enne romano che ha battuto Ugo Humbert, n. 14 al mondo, con il punteggio di 3-6, 7-6(8), 6-2 in 2 ore e 4 minuti di gioco. Un risultato di prestigio per Cobolli che ha lottato alla pari con un top 20, girando l'inerzia del match a suo favore nel tiebreak del secondo set, vinto dopo aver annullato un match point. Hanno poi chiuso i conti Jasmine Paolini e il doppio misto Errani/Vavassori. Jas non ha avuto difficoltà contro la n. 123 Wta Chloé Paquet, archiviando la pratica in appena un'ora con lo score di 6-0, 6-2. Vittoria in due set (6-3, 7-6) anche per i campioni degli US Open che hanno superato Edouard Roger-Vasselin ed Elixane Lechemia.