Arnaldi inizia bene: Popyrin battuto in 2 set

Ottimo debutto stagionale del sanremese che sul cemento del Queensland concede appena cinque game al n. 24 al mondo Alexei Popyrin. Matteo affronterà agli ottavi Reilly Opelka. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Inizia bene il 2025 di Matteo Arnaldi. Il ligure ha superato il 1° turno dell'Atp 250 di Brisbane battendo Alexei Popyrin, n. 24 al mondo e testa di serie n. 7, con lo score di 6-3, 6-2 in poco più di un'ora di gioco. Una netta vittoria del 23enne di Sanremo che ha approcciato bene il match, tenendo il servizio a zero nei primi due turni. Dopo aver annullato due palle break tra il quinto e il settimo gioco, Arnaldi ha conquistato il break decisivo alla prima chance, ottenuta nell'ottavo game. Diverso, invece, il copione nel secondo parziale, indirizzato dall'azzurro con un early break nel terzo game e chiuso strappando ancora una volta il servizio all'avversario. Per Matteo ci sono tanti margini di miglioramento in vista dei prossimi incontri, a partire dal servizio visto che ha messo in campo solo il 44% di prime.