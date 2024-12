Paolini tra le 20 atlete più pagate nel 2024

Forbes ha stilato la classifica con le 20 atlete più pagate nel 2024: tra queste c'è anche Jasmine Paolini. La tennista azzurra ha "incassato" 8 milioni di dollari tra guadagni in campo e fuori (sponsorizzazioni e diritti di immagine). In testa c'è Coco Gauff in una classifica monopolizzata dal tennis

PAOLINI A SKY SPORT: "IL MIO ANNO, LA MIA STORIA"