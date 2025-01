Arnaldi fuori al 2° turno: vince Opelka in 2 set

Si ferma al 2° turno la corsa di Matteo Arnaldi all'Atp 250 di Brisbane. Reduce dalla convincente prestazione con Alexei Popyrin, il sanremese ha perso contro Reilly Opelka, ex top 20 e oggi n. 293 al mondo: doppio 7-6 per lo statunitense che chiude in due ore di gioco e centra il 20° quarto di finale in carriera nel circuito maggiore. Per Arnaldi i rimpianti sono tutti concentrati nel primo set: nel settimo gioco l'azzurro ha conquistato il break di vantaggio, ma nel game successivo non è riuscito a confermarlo, perdendo il servizio a zero. Poi un tiebreak equilibrato, chiuso 11-9 da Opelka al quarto set point dopo averne annullato uno all'italiano. Tutto on serve, invece, il secondo set, volato via con sei turni di battuta a zero. Stavolta, però, l'americano è riuscito a indirizzare il tiebreak già al quarto punto, archiviando la pratica al 3° set point.