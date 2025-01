Sorpresa a Brisbane: Djokovic ko con Opelka

Asorpresa esce di scena il n. 1 del seeding, battuto in due set dal n. 293 al mondo, rientrato dopo due anni di assenza per infortunio. Nole deve rinviare l'appuntamento con il 100° titolo Atp in carriera. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

L'upset che non ti aspetti. Novak Djokovic saluta l'Atp 250 di Brisbane, battuto nei quarti di finale da Reilly Opelka, oggi n. 293 al mondo e in tabellone grazie al ranking protetto dopo due anni di inattività per infortunio. La partita perfetta del gigante americano che chiude in un'ora e 43 minuti con il punteggio di 7-6, 6-3. La vittoria più importanti in carriera di Opelka coincide con la seconda peggiore sconfitta per ranking di Nole nel circuito Atp (Krajinovic detiene il primato con la vittoria a Belgrado 2010 da n. 319 al mondo). Djokovic - che aveva vinto le ultime 34 partite con tennisti americani - non è riuscito a disinnescare il servizio dello statunitense che ha concesso una sola palla break nel match, annullata nel terzo game del secondo set prima di strappare il servizio al serbo. Alla fine sono più i meriti di Opelka che i demeriti di Djokovic che deve ancora rinviare l'appuntamento con il 100° titolo Atp in carriera. Lo statunitense affronterà in semifinale il francese Giovanni Mpetshi Perricard mentre dall'altro lato ci saranno Grigor Dimitrov e Jiri Lehecka.