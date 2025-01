Darderi si ritira, anche Gigante out al 1° turno

Luciano Darderi esce di scena al 1° turno degli Australian Open: il n°44 del mondo è stato costretto al ritiro nel corso del 2° set contro lo spagnolo Martinez, che conduceva 6-3, 4-1. Fuori anche Matteo Gigante, al debutto in uno Slam, che cede dopo tre ore di lotta al francese Humbert. Il torneo è in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW

Matteo Gigante lotta come un leone, ma esce di scena al 1° turno degli Australian Open. Il n°146 del mondo, all'esordio assoluto in uno Slam, è stato sconfitto sulla John Cain Arena dal francese Ugo Humbert, numero 14 del ranking, che si è imposto con i parziali di 7-6, 7-5, 6-4 in quasi tre ore di partita. Primo set giocato alla pari dall'azzurro, che annulla un set-point nell'undicesimo game e trascina il rivale al tie-break: qui, sotto 2-5, Humbert si risveglia e si impone 7-6 dopo un'ora di lotta. Nel secondo set Gigante va avanti di un break, ma quando va a servire per chiudere sul 5-3 viene rimontato: con quattro game di fila il francese vince 7-5 e vola sul 2-0. Nel terzo ancora grande equilibrio: Matteo ha una palla break nell'ottavo game, ma non la sfrutta. Humbert invece va a segno nel gioco seguente e chiude i conti al secondo tentativo: per Gigante un'uscita a testa alta e tra gli applausi del pubblico.