Sinner e non solo: il programma di lunedì'

Sarà un super lunedì agli Australian Open, da seguire in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW. I riflettori saranno puntati soprattutto sul debutto di Jannik Sinner. Il numero 1 al mondo inizierà la difesa del titolo nella notte tra domenica e lunedì (non prima delle 4) contro Nicolas Jarry, n. 34 della classifica mondiale. Non solo Jannik perché ci saranno altri sei italiani in campo. Sul campo 13 ci sarà il derby Musetti-Arnaldi, impegni all'alba italiana per Fognini (contro Dimitrov) e Nardi (contro Diallo), mentre Cocciaretto e Bronzetti saranno impegnate in notturna sulla Kia Arena contro Shnaider e Azarenka. Sarà anche il giorno di Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. Il serbo sfiderà il 19enne americano Basavareddy mentre lo spagnolo affronterà il kazako Shevchenko.