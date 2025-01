Habib nella storia: 1^ vittoria libanese Slam

In un momento storico molto complicato per il suo Paese, Hady Habib regala una gioia al Libano: grazie al successo 7-6, 6-4, 7-6 contro il cinese Yunchaokete Bu, diventa infatti il primo giocatore libanese a conquistare una vittoria in uno torneo dello Slam. Il torneo è in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW

