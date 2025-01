La pioggia di Melbourne ha stravolto anche i programmi di allenamento di tutti i 'big' in attesa dell'esordio: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sono così ritrovati a condividere lo stesso campo indoor nel National Tennis Center. A ognuno la propria metà campo. Guarda il video con le ultime notizie da Melbourne dell'inviata Eleonora Cottarelli. Il torneo è in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW

