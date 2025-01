Fognini dà forfait: con Dimitrov giocherà Passaro

Fabio Fognini costretto al forfait: il ligure non ha recuperato dal problema al piede destro accusato ad Adelaide. Al suo posto entra in tabellone Francesco Passaro, primo dei lucky loser, che affronterà Grigor Dimitrov. Il torneo è in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW

Niente Australian Open per Fabio Fognini. A poche ore dal debutto con Grigor Dimitrov, il ligure ha annunciato il forfait per via del problema al piede destro accusato ad Adelaide. Fognini ha scelto di non giocare per non aggravare il problema: per lui sarebbe stata la 17esima partecipazione agli Australian Open. Al posto del ligure entra in tabellone un altro italiano: Francesco Passaro. Primo dei lucky loser dopo la sconfitta al round decisivo delle qualificazioni con il georgiano Basilashvili, il perugino affronterà Dimitrov. Per il 24enne è l'esordio assoluto in un main draw Slam.