Sinner: "Bella vittoria, ma posso fare meglio"

Le parole di Jannik dopo la vittoria all'esordio con Jarry: "È stata una partita combattuta, nei primi due set ho gestito bene i momenti complicati. Essendo l'esordio sono soddisfatto, ma sicuramente posso fare meglio". Poi si rivolge ai più giovani: "Il successo non deve cambiarti come persona"

"Sono felice di essere di nuovo a Melbourne, l'atmosfera è straordinaria". Parola di Jannik Sinner, convincente all'esordio agli Australian Open contro Nicolas Jarry, battuto in tre set. "Sicuramente posso fare qualcosa meglio in campo, ma essendo l’esordio posso ritenermi molto soddisfatto" ha detto il n. 1 al mondo, campione in carica a Melbourne Park. Un esordio tutt'altro che semplice per l'azzurro, soprattutto nei primi due parziali, risolti entrambi al tiebreak: "I primi due set potevano anche andare in modo diverso, ma sono stato bravo a gestire i momenti complicati. Il break nel terzo set è stato importantissimo, Jarry ha un potenziale enorme. Adesso ho due giorni di riposo, cercherò di trovare il ritmo giusto per la prossima partita".