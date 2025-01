Buona la prima per la 'strana coppia' Djokovic-Murray: il serbo sconfigge in quattro set lo statunitense Basavareddy nel primo match che ha visto sulla panchina di Nole il suo storico rivale in campo. E alla fine del terzo set anche un fitto dialogo tra i due... Guarda il video sui social degli Australian Open. Il torneo è in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW

DJOKOVIC BATTE BASAVAREDDY