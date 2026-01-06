Musetti-Etcheverry mercoledì ore 6.30 su Sky Sport

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Musetti-Etcheverry all'Atp Hong Kong, dove vedere in tv e streaming

Tennis

Primo impegno stagionale per Lorenzo Musetti che mercoledì, ore 6.30 italiane, debutterà a Hong Kong contro l'argentino Etcheverry. Tutto in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE: ATP - WTA

Mercoledì sarà il giorno dell'esordio stagionale per Lorenzo Musetti. L'azzurro si appresta al debutto all'Atp 250 di Hong Kong contro l'argentino Tomas Etcheverry, n. 57 al mondo. Il match sarà in diretta mercoledì alle 6.30 su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, con telecronaca di Pietro Nicolodi e commento di Raffaella Reggi.

Musetti-Etcheverry, i precedenti

Tra Musetti ed Etcheverry ci sono due precedenti che risalgono alla scorsa stagione, entrambi vinti da Lorenzo in due set. Il primo, ad aprile, sulla terra rossa di Madrid; il secondo, a ottobre, sul cemento indoor di Vienna. L'argentino si presenta dopo il successo all'esordio sul francese Royer mentre per Musetti, tornato da lunedì n. 7 al mondo, sarà il primo match ufficiale dalle Atp Finals di Torino.

Il programma di mercoledì su Sky Sport e NOW

SKY SPORT TENNIS (203) + SKY SPORT UNO (201 - dalle 8)

  • ore 2 - Wta Brisbane: Kalinskaya vs Pegula (Usa)
  • non prima delle 4 - Atp Brisbane: Medvedev vs Tiafoe (Usa)
  • ore 6.30 - Atp Hong Kong: MUSETTI (Ita) vs Etcheverry (Arg)
  • a seguire - Atp Hong Kong: Wong (Tai) vs Diallo (Can)
  • a seguire - Atp Hong Kong: Rublev vs Wu (Chn)
  • a seguire - Atp Brisbane: Doumbia/Reboul vs Kokkinakis/Kyrgios

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Musetti-Etcheverry mercoledì ore 6.30 su Sky Sport

Tennis

Primo impegno stagionale per Lorenzo Musetti che mercoledì, ore 6.30 italiane, debutterà a Hong...

Italia batte Francia, ma è fuori dalla United Cup

Tennis

L'Italia supera 2-1 la Francia, ma è comunque eliminata dalla United Cup: gli azzurri erano...

Sonego inizia bene: Sakamoto battuto in 2 set

atp hong kong

Esordio positivo a Hong Kong per Lorenzo Sonego che batte il giapponese Sakamoto in due set (6-2,...

Djokovic salta Adelaide: "Non sono pronto"

Tennis

Il serbo salterà l'unico torneo in preparazione degli Australian Open: "Non sono ancora...

United Cup: la Svizzera batte l'Italia 2-1

united cup

Italia sconfitta all'esordio in United Cup. Dopo la netta vittoria di Bencic su Paolini e la...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS