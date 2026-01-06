Musetti-Etcheverry mercoledì ore 6.30 su Sky Sport

Primo impegno stagionale per Lorenzo Musetti che mercoledì, ore 6.30 italiane, debutterà a Hong Kong contro l'argentino Etcheverry. Tutto in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW
Mercoledì sarà il giorno dell'esordio stagionale per Lorenzo Musetti. L'azzurro si appresta al debutto all'Atp 250 di Hong Kong contro l'argentino Tomas Etcheverry, n. 57 al mondo. Il match sarà in diretta mercoledì alle 6.30 su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, con telecronaca di Pietro Nicolodi e commento di Raffaella Reggi.
Musetti-Etcheverry, i precedenti
Tra Musetti ed Etcheverry ci sono due precedenti che risalgono alla scorsa stagione, entrambi vinti da Lorenzo in due set. Il primo, ad aprile, sulla terra rossa di Madrid; il secondo, a ottobre, sul cemento indoor di Vienna. L'argentino si presenta dopo il successo all'esordio sul francese Royer mentre per Musetti, tornato da lunedì n. 7 al mondo, sarà il primo match ufficiale dalle Atp Finals di Torino.
Il programma di mercoledì su Sky Sport e NOW
SKY SPORT TENNIS (203) + SKY SPORT UNO (201 - dalle 8)
- ore 2 - Wta Brisbane: Kalinskaya vs Pegula (Usa)
- non prima delle 4 - Atp Brisbane: Medvedev vs Tiafoe (Usa)
- ore 6.30 - Atp Hong Kong: MUSETTI (Ita) vs Etcheverry (Arg)
- a seguire - Atp Hong Kong: Wong (Tai) vs Diallo (Can)
- a seguire - Atp Hong Kong: Rublev vs Wu (Chn)
- a seguire - Atp Brisbane: Doumbia/Reboul vs Kokkinakis/Kyrgios
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.