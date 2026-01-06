È già finita la United Cup dell'Italia che, dopo il ko all'esordio contro la Svizzera, era obbligata a vincere 3-0 contro la Francia per superare il turno come migliore seconda di Perth. Azzurri già fuori dopo il primo singolare, con Cobolli superato in tre set da Rinderknech. Vittoria in due set, invece, per Paolini su Jeanjean. Ora in corso il doppio misto
Italia-Francia in United Cup, i risultati dei match
- COBOLLI (Ita) - Rinderknech (Fra) 7-6, 6-7, 5-7
- PAOLINI (Ita) - Jeanjean (Fra) 6-2, 6-3
- ERRANI/VAVASSORI (Ita) - Rakotomanga Rajaonah/Roger-Vasselin (Fra)