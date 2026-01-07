Giovedì con Sonego e Cocciaretto: il programma

Notte azzurra a Auckland con Elisabetta Cocciaretto impegnata nel match di 2° turno contro la polacca Linette. Lorenzo Sonego, invece, scenderà in campo alle 6.30 italiane a Hong Kong contro il cinese Shang. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
L'Italtennis protagonista giovedì tra Auckland e Hong Kong, tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. In Nuova Zelanda sarà protagonista Elisabetta Cocciaretto che nella notte italiana tra mercoledì e giovedì affronterà la polacca Magda Linette per un posto nei quarti di finale. Vale i quarti anche il match di Lorenzo Sonego che nell'Atp 250 di Hong Kong sfiderà il cinese Shang.
Leggi anche
Musetti vince all'esordio: Etcheverry ko in 3 set
Il programma di giovedì su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 6.30 - Atp Hong Kong: SONEGO (Ita) vs Shang (Chn)
- ore 9.30 - Atp Brisbane: Collignon (Bel) vs Dimitrov (Bul)
- ore 11 - Wta Brisbane: Kostyuk (Ukr) vs Anisimova (Usa)
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 1 - Wta Auckland: Marcinko (Cro) vs Eala (Phi)
- a seguire - Wta Auckland: COCCIARETTO (Ita) vs Linette (Pol)
- a seguire - Atp Brisbane: Halys (Fra) vs Nakashima (Usa)
- ore 6.30 - Atp Hong Kong: SONEGO (Ita) vs Shang (Chn)
- a seguire - Atp Hong Kong: Mmoh (Usa) vs Khachanov
- ore 11 - Atp Hong Kong: Van de Zandschulp (Ned) vs Bublik (Kaz)
- a seguire - differita Linette-Cocciaretto
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.