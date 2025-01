Kyrgios show, punto pazzesco: ma è subito out...

Nick Kyrgios show sulla John Cain Arena: l'australiano nel 3° set serve da sotto, colpisce la palla in mezzo alle gambe e vince un punto straordinario, facendo impazzire il pubblico. Ma non basta, perché l'australiano cede 7-6, 6-3, 7-6 al britannico Jacob Fearnley, n°92 del mondo ed esce di scena al debutto agli Australian Open. Il torneo è in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW

SINNER AL 2° TURNO: JARRY KO