Nessun problema per Alcaraz: Nishioka ko in 3 set

Carlos Alcaraz non sbaglia e domina alla Margaret Court Arena di Melbourne contro Yoshihito Nishioka . Lo spagnolo vince col punteggio di 6-0, 6-1, 6-4 in 1 ora e 22 minuti di gioco e affronterà al terzo turno il portoghese Nuno Borges, che ha sconfitto in tre set l'australiano Jordan Thompson.

La cronaca del match

Nel primo set non c’è storia. Alcaraz domina in lungo e in largo, con Nishioka che fa fatica a tenere il passo. A dimostrarlo è anche il netto risultato (6-0) col quale si chiude il primo set. Nel secondo il giapponese prova a dare qualche leggero segnale, ma la musica non cambia, a differenza del terzo set nel quale lo spagnolo fallisce alcune palle break in apertura, dando l'occasione al giapponese di provare a tornare nel match. Al quinto game, questa volta, il n°3 del seeding sfrutta la palla break e indirizza il match per chiudere l'ultimo set sul 6-4. Ben 14 ace dello spagnolo, con il 60% prime di servizio in campo con cui ha ottenuto l'89% dei punti.