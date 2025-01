Bolelli e Vavassori vincono al debutto a Melbourne

La coppia azzurra inizia con un successo il percorso agli Australian Open. Bolelli/Vavassori battono 6-3, 6-4 il duo tedesco Frantzen/Jebens. Al secondo turno affronteranno la coppia composta da Luciano Darderi e Diego Hidalgo. Il torneo è in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW

Dopo il successo nell'ATP di Adelaide, Simone Bolelli e Andrea Vavassori ripartono da dove si erano fermati. La coppia azzurra vince al primo turno del torneo di doppio degli Australian Open battendo 6-3, 6-4 il duo tedesco Constantin Frantzen/Hendrik Jebens in 1 ora e 4 minuti di gioco. Match controllato, come dimostra anche il risultato, senza grandi problemi da Bolelli/Vavassori. I due sono in totale controllo in battuta e archiviano il primo set avanti 6-3. Anche nel secondo c’è poca storia, anche se Frantzen/Jebens riescono a conquistare una palla break negli ultimi game di partita (senza, alla fine, cambiare realmente il match). Al secondo turno, gli azzurri affronteranno la coppia composta da Luciano Darderi e Diego Hidalgo.