Un canguro tatuato in caso di trionfo agli Australian Open. È la promessa fatta da Carlos Alcaraz che a Melbourne potrebbe completare il Grande Slam in carriera. Finora tutti i major sono stati celebrati dallo spagnolo con un nuovo tatuaggio: gli US Open con la data (11 settembre 2022), il Roland Garros con la Torre Eiffel e Wimbledon con una fragola. L'obiettivo è di aggiungerne un altro alla collezione: "Se vinco il torneo mi tatuo un canguro - ha ammesso Alcaraz, grande appassionato di tatuaggi, nell'intervista in campo dopo la vittoria con Borges - Questa è la mia idea, ma prima devo alzare il trofeo". Carlos può diventare il nono uomo nella storia a completare il Grande Slam in carriera dopo Fred Perry, Don Budge, Rod Laver, Roy Emerson, Andre Agassi, Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic.