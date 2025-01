Svitolina rimonta Paolini: Jasmine out al 3° turno

Termina al 3° turno la corsa di Jasmine Paolini agli Australian Open. La numero 4 del mondo è stata rimontata dall'ucraina Elina Svitolina, testa di serie 28 del seeding, che si è imposta 2-6, 6-4, 6-0. Il torneo è in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW

Jasmine Paolini saluta gli Australian Open al 3° turno. La numero 4 del mondo è stata rimontata da Elina Svitolina, numero 28 del seeding. L'ucraina si è imposta con i parziali di 2-6, 6-4, 6-0 in poco meno di due ore di gioco. Giornata di festa, dunque, per la famiglia Monfils, dopo la qualificazione di Gaels contro Fritz nel tabellone maschile. Paolini fallisce un appuntamento con la storia: con un successo sarebbe diventata la prima italiana a centrare gli ottavi di finale in cinque Slam consecutivi. Resta comunque l'impegno in doppio femminile con Sara Errani, poi testa ai prossimi appuntamenti. Svitolina sfiderà in ottavi la russa Veronika Kudermetova, n. 75 Wta, che ha eliminato in due set la n. 15 del seeding Beatriz Haddad Maia.