Sinner sceglie l'indoor: la vigilia della finale

Jannik ancora sui campi indoor, Sascha sulla Margaret Court Arena: è stata questa la vigilia di Sinner e Zverev verso la finale degli Australian Open 2025. La sfida è in programma domenica 26 gennaio sulla Rod Laver Arena e sarà in diretta su Eurosport, canale 210 del telecomando Sky e in streaming su NOW I PRECEDENTI

La vigilia della finale degli Australian Open contro Sascha Zverev è stata all'insegna della continuità per Jannik Sinner. Come fatto nei giorni scorsi, l'azzurro ha scelto di allenarsi ancora sui campi indoor del National Tennis Center. Ormai una vera e propria tradizione per Sinner che si è allenato con uno sparring partner australiano, scelto da Darren Cahill. Presente il team al completo: dal coach australiano a Simone Vagnozzi, passando per il preparatore atletico Marco Panichi e il fisioterapista Ulises Badio. A seguire da vicino Jannik anche il fratello Mark che sta vivendo l'intera trasferta australiana del n. 1 al mondo. "Con Zverev sarà una partita durissima - aveva detto Sinner dopo la vittoria in semifinale con Shelton - Tutto può succedere. È bello essere di nuovo in questa posizione, sarà una giornata speciale". Leggi anche Sinner: "Lavoro da finire, con Zverev sarà dura"

La vigilia di Zverev: allenamento sulla Margaret Court Arena Se Sinner ha scelto di allenarsi all'interno della struttura indoor, Zverev ha preferito il sole della Margaret Court Arena, lo stesso campo scelto da Jannik prima della finale con Medvedev. Un allenamento intenso per il n. 2 al mondo che ha scambiato tanto da fondo e a braccio pieno, sbagliando pochissimo. Alla prima finale in carriera agli Australian Open, Zverev arriva in grande forma fisica. Tra i due finalisti, infatti, c'è una differenza nel tempo speso in campo: Zverev finora ha giocato per 13 ore e 22 minuti, Sinner per 15 ore e 4 minuti. A incidere è stata la semifinale, visto che quella del tedesco con Djokovic è durata soltanto un'ora e 21 minuti. Leggi anche Come cambierà il ranking Atp dopo Sinner-Zverev

Dove vedere Sinner-Zverev Il match tra Jannik Sinner e Alexander Zverev, finale degli Australian Open 2025, è in programma domenica 26 gennaio, ore 9.30, sulla Rod Laver Arena di Melbourne Park. Il match sarà in diretta su Eurosport, canale 210 del telecomando Sky e in streaming su NOW