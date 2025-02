Impresa Danimarca da 0-2 a 3-2: Serbia eliminata

La Danimarca firma l'impresa del primo turno di Coppa Davis 2025. Gli scandinavi hanno eliminato la Serbia, in campo senza Novak Djokovic, al termine di un tie rocambolesco. Da 0-2 a 3-2, tutto in un sabato accompagnato dal tifo dei 10.000 danesi che hanno riempito la Royal Arena. I serbi di capitan Troicki sembravano in controllo dopo le vittorie nel day-1 di Kecmanovic e Medjedovic, rispettivamente su Moeller e Rune. Holger ha cambiato marcia sin dal doppio, in coppia con Johannes Ingildsen, e ha poi riportato il tie in parità battendo Kecmanovic in due set. È stata poi decisiva la vittoria di Elmer Moeller, n. 149 della classifica mondiale, su Hamad Medjedovic. Il serbo era avanti 6-1, 4-3 e servizio, ma da quel momento è iniziata la rimonta di Moeller, chiusa con l'urlo dei 10.000 tifosi danesi. Per il secondo anno consecutivo la Serbia esce di scena al primo turno e dovrà giocare a settembre il play-off per evitare la retrocessione al World Group I. La Danimarca, invece, attende una tra Svizzera e Spagna nella sfida che a settembre metterà in palio un posto alle Finals di Bologna.