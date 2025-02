Alcaraz e Sonego al debutto: il programma di oggi

ARotterdam è il giorno del debutto di Carlos Alcaraz, impegnato contro Botic Van de Zandschulp. Esordio anche per Lorenzo Sonego (contro Rune) e il doppio Bolelli/Vavassori. Al Wta 250 di Cluj-Napoca tocca a Cocciaretto e Bronzetti. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Sarà un super martedì all' Atp 500 di Rotterdam, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica, con quattro delle prime cinque teste di serie in campo. In chiave Italia l'attesa è per Lorenzo Sonego che chiuderà il programma sul centrale contro Holger Rune, ma anche per il debutto del doppio Bolelli/Vavassori contro Hurkacz/Mensik. Esordio a Rotterdam anche per Carlos Alcaraz . Per la prima volta impegnato nel torneo olandese, il n. 1 del seeding sfiderà Botic Van de Zandschulp. Sarà giorno di debutti azzurri anche al Wta 250 di Cluj-Napoca . Elisabetta Cocciaretto affronterà Irina Begu mentre Lucia Bronzetti incontrerà Simona Halep.

