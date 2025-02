Simona Halep annuncia il ritiro dal tennis

La rumena, ex numero 1 del mondo, ha annunciato il ritiro al termine della sconfitta, arrivata in due set, contro l'italiana Lucia Bronzetti. Halep in carriera ha conquistato due titoli Slam, 9 WTA 1000 e 24 titoli di singolare

"Il mio corpo non ce la fa più, ma oggi volevo giocare e dire addio sul campo". Così Simona Halep ha annunciato l'addio al tennis. L'ex numero 1 del mondo ha infatti comunicato la sua decisione al termine della sconfitta, arrivata per 6-1, 6-1, contro Lucia Bronzetti al primo turno del Transylvania Open. "Sono sempre stata onesta con me stessa e con il mio corpo, che non tornerà più ad essere quello che era - ha detto la tennista rumena -. Stasera non so se è con tristezza o con gioia, o con entrambi questi sentimenti, ma ho sentito di dover prendere questa decisione. Anche se la mia prestazione non è stata delle migliori, posso dirvi che ci ho messo l'anima e sono davvero felice che voi foste a vedermi. È stata una bellissima avventura". Scelta del ritiro che Halep aveva già fatto capire alla vigilia della sfida contro la tennista italiana ("Il ritiro è un pensiero che mi attraversa spesso la mente", aveva detto). Classe 1991, la rumena è stata numero 1 del mondo (terminando l'anno in vetta sia nel 2017 che nel 2018) e in carriera ha conquistato due titoli Slam, 9 WTA 1000 e 24 titoli di singolare.