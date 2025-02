Sonego e non solo: il programma di oggi su Sky

Venerdì di quarti di finale con tre italiani in campo. A Marsiglia Lorenzo Sonego sfida il francese Ugo Humbert. A Delray Beach Matteo Arnaldi affronta Brandon Nakashima, mentre in Argentina Lorenzo Musetti se la vedrà contro Pedro Martinez. A Doha, invece, spazio alla semifinale di doppio femminile con Errari/Paolini che affrontano la coppia Shnaider/Andreeva. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Giornata di quarti di finale tra Marsiglia, Delray Beach e Buenos Aires. Tre gli italiani in campo da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . A Marsiglia protagonista Lorenzo Sonego che affronterà il francese e numero 17 del ranking Atp Ugo Humbert . A Delray Beach, invece, spazio a Matteo Arnaldi . Dopo il match di circa 3 ore contro Tien, per l'accesso in semifinale il sanremese se la vedrà ancora contro un americano, Brandon Nakashima . In Argentina obiettivo semifinale anche per Lorenzo Musetti che, dopo la convincente vittoria in due set contro Moutet, giocherà contro lo spagnolo Pedro Martinez. Nel Wta 1000 di Doha, invece, appuntamento con la semifinale di doppio femminile: la coppia Errani/Paolini affronta Shnaider/Andreeva.

