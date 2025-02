Arnaldi fuori in semifinale: avanti Davidovich

Matteo Arnaldi si ferma a un passo dalla prima finale Atp in carriera: vince Alejandro Davidovich Fokina con un doppio 6-4 in poco meno di due ore di gioco. Alle 21 la finale con Kecmanovic in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Matteo Arnaldi deve rinviare ancora l'appuntamento con la prima finale Atp in carriera. Il tennista ligure si è fermato in semifinale all'Atp 250 di Delray Beach, battuto con un doppio 6-4 da Alejandro Davidovich Fokina, n. 60 della classifica mondiale. Il riscatto del tennista iberico che settimana scorsa aveva perso a Dallas proprio con Arnaldi. In Texas l'azzurro aveva dominato l'incontro in poco più di un'ora, ma in Florida è cambiata l'inerzia. Una sfida con tre break per set e qualche rimpianto per Arnaldi che nel secondo parziale era avanti 4-2 e servizio, ma ha poi perso quattro game consecutivi. Pesano 38 errori gratuiti del sanremese, ma anche il 49% di prime palle in campo.