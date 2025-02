Doha, Rio e Dubai: tre tornei LIVE su Sky Sport

Settimana di grande tennis da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Uomini impegnati negli Atp 500 di Doha e Rio de Janeiro, con l'attesa per la sfida Berrettini-Djokovic sul cemento qatariota. In programma anche il Wta 1000 di Dubai dove Paolini difenderà il titolo vinto lo scorso anno RISULTATI LIVE

Inizia una nuova settimana di grande tennis da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Tre tornei in programma: l'Atp 500 di Doha, l'Atp 500 di Rio de Janeiro e il Wta 1000 di Dubai. Sul cemento qatariota i riflettori saranno puntati su Matteo Berrettini. Il tennista romano affronterà al 1° turno Novak Djokovic, al ritorno in campo dopo gli Australian Open. In tabellone anche Luca Nardi, proveniente dalle qualificazioni. Guida il seeding Carlos Alcaraz che debutterà contro Marin Cilic. Dal Qatar al Brasile per il Rio Open, secondo torneo dello swing sudamericano sulla terra rossa. Al via due italiani: Lorenzo Musetti (che a Buenos Aires si era ritirato per un problema muscolare) e Luciano Darderi. Il circuito femminile, invece, sarà in scena a Dubai dove Jasmine Paolini difenderà il titolo vinto lo scorso anno. L'azzurra, n. 4 del seeding, entrerà in gioco al 2° turno contro Lys o Begu.

Come seguire l'Atp Doha e i tornei della settimana Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il "campo centrale", il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Questa settimana alcune sfide in onda anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Max. I telecronisti di Sky Sport saranno Elena Pero, Luca Boschetto, Federico Ferrero, Alessandro Lupi, Dario Massara, Pietro Nicolodi, Dalila Setti, Alessandro Sugoni, con Andrea Arnaboldi e Laura Golarsa al commento tecnico.

La guida tv su Sky Sport e NOW Lunedì 17 febbraio Sky Sport Tennis: dalle 8 alle 19.30 e dalle 20.30 alle 3 (il meglio dei 3 tornei)

Sky Sport Uno: dalle 8 alle 19.15 (il meglio dei 3 tornei) Martedì 18 febbraio Sky Sport Tennis: dalle 8 alle 19.30 e dalle 20.30 alle 3 (il meglio dei 3 tornei)

Sky Sport Uno: dalle 8 alle 17.15 (il meglio dei 3 tornei) Mercoledì 19 febbraio Sky Sport Tennis: dalle 8 alle 19.30 e dalle 20.30 alle 3 (il meglio dei 3 tornei)

Sky Sport Uno: dalle 8 alle 17.45 (il meglio dei 3 tornei) Giovedì 20 febbraio Sky Sport Tennis: dalle 11 alle 3 (il meglio dei 3 tornei)

Sky Sport Uno: dalle 11 alle 18 (il meglio dei 3 tornei) Venerdì 21 febbraio Sky Sport Tennis: dalle 14 semifinale 1 WTA Dubai; dalle 16 semifinale 1 ATP Doha; dalle 18 semifinale 2 ATP Doha; dalle 20 alle 3 (il meglio dei 3 tornei)

Sky Sport Uno: dalle 14 semifinale 1 WTA Dubai; dalle 16 semifinale 2 WTA Dubai Sabato 22 febbraio Sky Sport Tennis: dalle 16 finale ATP Doha; dalle 21 semifinale 1 ATP Rio de Janeiro; dalle 21 semifinale 2 ATP Rio de Janeiro

Sky Sport Max: dalle 16 finale WTA Dubai Domenica 23 febbraio Sky Sport Tennis: dalle 21.30 finale ATP Rio de Janeiro