Sonego fuori agli ottavi, Shang vince in due set

Lorenzo Sonego ha perso agli ottavi di finale dell'Atp 250 di Hong Kong: a vincere è stato il cinese Shang per 6-3, 6-4 dopo un'ora e 22 minuti.

Si è chiuso agli ottavi di finale il percorso di Lorenzo Sonego all'Atp 250 di Hong Kong. L'azzurro ha perso contro il cinese Shang con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e 22 minuti di gioco. Una partita che lascia un po' di rammarico per Sonego, che non ha sfruttato ben cinque palle break (una nel primo set e ben quattro nel secondo).

La cronaca del match

Nel primo set c'è stato tanto equilibrio. A spuntarla è stato Shang che, dopo aver annullato una palla break nel quinto game, ha risposto molto bene sfruttando le palle nuove e ha conquistato il break nell'ottavo gioco. Salito 5-3, il cinese ha chiuso il parziale a zero 6-3 in 35 minuti. Il secondo set si è aperto con l'immediato break di Shang, che ha poi cancellato una palla dell'1-1 al servizio. Il momento decisivo è stato il sesto game, quando Sonego non è riuscito a sfruttare ben tre chance del 3-3. Shang ne ha approfittato e portato a casa il match.