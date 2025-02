Musetti ancora infortunato: si ritira da Rio

Lorenzo Musetti non parteciperà all'Atp 500 di Rio de Janeiro: l'azzurro avrebbe dovuto esordire martedì 18 febbraio, ma non ha superato l'infortunio muscolare alla gamba destra che l'aveva già costretto ad abbandonare il torneo di Buenos Aires la scorsa settimana. Il messaggio sui social: "Gli esami sostenuti oggi non sono stati positivi. Mi dispiace perchè adoro giocare in Brasile"

Trasferta sudamericana sfortunata per Lorenzo Musetti. Infortunatosi la scorsa settimana a Buenos Aires dopo la vittoria nel primo turno contro Moutet, è stato costretto a ritirarsi in corso d'opera dal torneo argentino e oggi, lunedì 17 febbraio, ha annunciato che non potrà prendere parte nemmeno all'Atp 500 di Rio de Janeiro. Avrebbe dovuto esordire martedì 18 febbraio contro il cileno Barrios Vera, proveniente dalle qualificazioni, ma su Instagram ha ufficializzato il forfait: "Sfortunatamente devo informarvi che non sarò in grado di giocare nemmeno il torneo di Rio. Gli esami medici a cui mi sono sottoposto stamattina hanno confermato come l'infortunio di Buenos Aires sia ancora presente. Mi dispiace veramente perchè adoro giocare in Brasile, soprattutto a Rio. Un grande abbraccio a tutti, soprattutto ai miei tifosi". Musetti si era ritirato per un problema muscolare alla gamba destra. L'unico azzurro in tabellone in Brasile resta Luciano Darderi, atteso dalla sfida contro il boliviano Hugo Dellien.