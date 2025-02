Arnaldi ko con Zverev. Fuori anche Bellucci

Arnaldi strappa un set a Zverev, ma il tedesco vince in rimonta dopo quasi tre ore di gioco. Sconfitta con rimpianti, invece, per Bellucci che ha sprecato quattro match point consecutivi contro Davidovich Fokina. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Fuori al primo turno, ma a testa alta. Finisce così l'Atp 500 di Acapulco per Matteo Arnaldi , battuto all'esordio dal n. 2 al mondo Sascha Zverev con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-4 in quasi tre ore di gioco. Il sanremese ha giocato una partita alla pari con il tennista tedesco, ma non è riuscito a fare l'impresa. Eppure la partita era iniziata bene, con il primo set vinto da Arnaldi al tiebreak grazie a un tennis brillante e spumeggiante. Alla distanza, però, è uscita fuori la qualità di Zverev. Seppure non al top della condizione, il tedesco ha svoltato i due parziali successivi con un break per set. Più forte soprattutto nello scambio da fondo, Sascha ha alzato il livello al servizio e non ha mai perso la battuta nel corso della partita. Alla nona vittoria su dieci partite sul duro in stagione , Zverev affronterà al secondo turno l'americano Learner Tien.

Bellucci spreca 4 match point: avanza Davidovich Fokina

Saluta il Messico anche Mattia Bellucci. Ripescato in tabellone come lucky loser dopo il forfait di Musetti, il tennista di Busto Arsizio ha perso contro Alejandro Davidovich Fokina in tre set (1-6, 7-6, 6-2) in 2 ore e 23 minuti. Una sconfitta amara per Bellucci che ha dominato il primo parziale e nel tiebreak del secondo set ha avuto quattro match point consecutivi. Dal 6-2 per l'azzurro, però, sono arrivati sei punti consecutivi per lo spagnolo. Una serie che ha cambiato l'inerzia del match, con il terzo set in totale controllo per Davidovich Fokina.