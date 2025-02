Sinner si allenerà a Monte-Carlo: ecco perché

Jannik Sinner torna al lavoro . Dopo una pausa con sci, golf e sfilate il numero 1 è pronto a tornare in campo. Dove? Come? Quando? Ma non poteva non allenarsi fino al 13 di aprile? Facciamo subito chiarezza. Quanto espresso nell’articolo 10.14.2 del Codice della Wada prevede che Sinner possa tornare all’attività di allenamento ufficiale dal 13 aprile. Prima di allora può allenarsi purché, spiega l’Itia (International Tennis Integrity Agency), non lo faccia in un luogo collegato a un’associazione nazionale, all’ATP, all’ITF, alla WTA, ai Grandi Slam o a un evento coperto dal nostro regolamento. No a sparring tesserati. E con questa premessa, ora possiamo rispondere a tutte le altre domande.

Gli allenamenti a Monte-Carlo con il team

Sinner si allenerà a Monte-Carlo, al Monte-Carlo Country Club. Il circolo, infatti, è un club privato a cui viene concessa una deroga per l’organizzazione del Masters 1000 del prossimo aprile sulla terra rossa, ma in virtù del suo essere privato non deve sottostare alle regole sopra citate. Chiaramente per il periodo del torneo (5-13 aprile, e i giorni immediatamente precedenti con i giocatori partecipanti in arrivo) Sinner dovrà spostarsi e allora la Spagna con il suo clima favorevole potrebbe accoglierlo. Marbella nello specifico, che al momento ha superato le opzioni Dubai o Miami. Sinner potrà allenarsi con il suo staff e inizierà dal prossimo weekend. Lavorerà molto dal punto di vista fisico, perché in fondo questa può essere vista come una off-season che può permettere di avere più tempo per concentrarsi su aspetti per cui solitamente durante la stagione molto densa non c’è molto tempo. Progressivamente si aggiungerà sempre più tennis per ritrovare il ritmo. E poi tornerà in campo. Per giocare.