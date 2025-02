Il tema del talento, in tutte le sue sfaccettature e possibili accezioni, è stato al centro della conversazione nella terza puntata di Sky Tennis Club (la novità di Sky nel 2025 per i suoi abbonati). Ne abbiamo parlato con alcuni grandi protagonisti del tennis: Flavia Pennetta, Marco Panichi, Thomas Johansson, Carlos Bernardes e Ivan Ljubicic. Nel corso della trasmissione è intervenuto anche Fabio Fognini, che ha raccontato cosa è per lui il talento. La puntata è disponibile integralmente qui su Sky Sport Insider