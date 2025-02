Berrettini ai quarti: O'Connell battuto in due set

Ennesima prova convincente di Matteo Berrettini che raggiunge i quarti all'Atp 500 di Dubai grazie alla vittoria in due set su Christopher O'Connell. L'azzurro affronterà nei quarti Tsitsipas o Khachanov. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Sette giorni dopo Doha, Matteo Berrettini è nei quarti di finale anche all' Atp 500 di Dubai . Il romano ha battuto in due set (7-6, 6-2) l'australiano Christopher O'Connell , n. 75 al mondo, raggiungendo così i quarti in un torneo Atp per la 35esima volta in carriera. L' ennesima partita di alto livello di Matteo che anche contro il tennista aussie ha confermato l'ottimo stato di forma. Un primo set lottato (ma vinto con un tiebreak dominato), e un secondo set di netta supremazia, il tutto senza mai concedere palle break nel match.

Il racconto del match

La partita gira attorno al primo set, durato quasi un'ora. O'Connell parte lento e si ritrova 0-40 nel game d'apertura, ma con una serie di cinque punti consecutivi tiene il servizio. I turni di battuta dell'australiano sono sempre sofferti (appena 55% di punti con la prima nel parziale), mentre Matteo concede appena 5 punti al servizio. Si arriva così al tiebreak in cui Berrettini legittima la sua superiorità, dominando con un netto 7-2. Da qui in poi la partita si mette in discesa per l'azzurro che in apertura di secondo set ottiene il break ai vantaggi, sfruttando la seconda palla break concessa da O'Connell. Un break prezioso, conservato fino in fondo da Berrettini che in totale fiducia strappa il servizio all'australiano una seconda volta nell'ottavo e ultimo game. Ai quarti affronterà Stefanos Tsitsipas o Karen Khachanov, adesso impegnati sul Centrale di Dubai.