Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Australian Open, i risultati di oggi: Zverev supera Diallo in 4 set

aus open

Zverev perde il primo set, poi concede solo sette giochi e supera il canadese Diallo in quattro set. Buon esordio anche per Cerundolo contro il cinese Zhang. Nel torneo femminile avanzano Sakkari e Svitolina

RISULTATI LIVE

Inizia con una rimonta l'Australian Open di Alexander Zverev. Finalista un anno fa a Melbourne Park, il tedesco cha battuto il canadese Gabriel Diallo con il punteggio di 6-7, 6-1, 6-4, 6-2. Un primo turno insidioso per Zverev che ha reagito nel migliore dei modi dopo il primo parziale, perso al tiebreak. Da quel momento in poi il n. 3 al mondo ha concesso soltanto sette game all'avversario, chiudendo dopo 2 ore e 45 minuti di gioco. Per Zverev è la decima vittoria consecutiva al primo turno a Melbourne Park: al secondo turno affronterà Popyrin o Muller.

Leggi anche

Cobolli subito eliminato: Fery vince in 3 set

Australian Open, i principali risultati di domenica

UOMINI

  • [3] Zverev (Ger) - Diallo (Can) 6-7, 6-1, 6-4, 6-2
  • [18] Cerundolo (Arg) - Zhang (Chn) 6-3, 7-6, 6-3
  • [10] Bublik (Kaz) - Brooksby (Usa)
  • [1] Alcaraz (Esp) - Walton (Aus)
  • [29] Tiafoe (Usa) - [Q] Kubler (Aus)

DONNE

  • [1] Sabalenka - [WC] Rakotomanga Rajaonah (Fra)
  • Sakkari (Gre) - Jeanjean (Fra) 6-4, 6-2
  • [12] Svitolina (Ukr) - Bucsa (Esp) 6-4, 6-1

Leggi anche

Paolini parte bene: Sasnovich battuta in 2 set

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Paolini parte bene: Sasnovich battuta in 2 set

AUS OPEN

Protagonista del match inaugurale sulla Rod Laver Arena, Paolini supera agilmente la bielorussa...

Cobolli subito eliminato: Fery vince in 3 set

aus open

Sconfitta a sorpresa per Flavio Cobolli, battuto in tre set dal britannico Arthur Fery, n. 185 al...

Si parte con Cobolli e Paolini: il programma

aus open

A Melbourne si alza il sipario sul primo Slam della stagione: Cobolli e Paolini gli italiani in...

Djokovic: "Il ritiro non è tra i miei pensieri"

aus open

Novak Djokovic ha parlato in conferenza stampa pre Australian Open: dall'ipotesi di ritiro alle...

Berrettini si ritira: niente Australian Open

aus open

Matteo Berrettini, che avrebbe debuttato contro Alex De Minaur nella giornata di lunedì 19...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS