Zverev perde il primo set, poi concede solo sette giochi e supera il canadese Diallo in quattro set. Buon esordio anche per Cerundolo contro il cinese Zhang. Nel torneo femminile avanzano Sakkari e Svitolina

Inizia con una rimonta l'Australian Open di Alexander Zverev. Finalista un anno fa a Melbourne Park, il tedesco cha battuto il canadese Gabriel Diallo con il punteggio di 6-7, 6-1, 6-4, 6-2. Un primo turno insidioso per Zverev che ha reagito nel migliore dei modi dopo il primo parziale, perso al tiebreak. Da quel momento in poi il n. 3 al mondo ha concesso soltanto sette game all'avversario, chiudendo dopo 2 ore e 45 minuti di gioco. Per Zverev è la decima vittoria consecutiva al primo turno a Melbourne Park: al secondo turno affronterà Popyrin o Muller.