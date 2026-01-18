Australian Open, i risultati di oggi: Zverev supera Diallo in 4 setaus open
Zverev perde il primo set, poi concede solo sette giochi e supera il canadese Diallo in quattro set. Buon esordio anche per Cerundolo contro il cinese Zhang. Nel torneo femminile avanzano Sakkari e Svitolina
Inizia con una rimonta l'Australian Open di Alexander Zverev. Finalista un anno fa a Melbourne Park, il tedesco cha battuto il canadese Gabriel Diallo con il punteggio di 6-7, 6-1, 6-4, 6-2. Un primo turno insidioso per Zverev che ha reagito nel migliore dei modi dopo il primo parziale, perso al tiebreak. Da quel momento in poi il n. 3 al mondo ha concesso soltanto sette game all'avversario, chiudendo dopo 2 ore e 45 minuti di gioco. Per Zverev è la decima vittoria consecutiva al primo turno a Melbourne Park: al secondo turno affronterà Popyrin o Muller.
UOMINI
- [3] Zverev (Ger) - Diallo (Can) 6-7, 6-1, 6-4, 6-2
- [18] Cerundolo (Arg) - Zhang (Chn) 6-3, 7-6, 6-3
- [10] Bublik (Kaz) - Brooksby (Usa)
- [1] Alcaraz (Esp) - Walton (Aus)
- [29] Tiafoe (Usa) - [Q] Kubler (Aus)
DONNE
- [1] Sabalenka - [WC] Rakotomanga Rajaonah (Fra)
- Sakkari (Gre) - Jeanjean (Fra) 6-4, 6-2
- [12] Svitolina (Ukr) - Bucsa (Esp) 6-4, 6-1