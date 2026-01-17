Australian Open, le partite di domenica 18 gennaioaus open
A Melbourne si alza il sipario sul primo Slam della stagione: Cobolli e Paolini gli italiani in campo nella prima giornata. Giocano anche Alcaraz, Zverev e Sabalenka. Qui le partite in programma domenica
Ci siamo: iniziano gli Australian Open. Tutto pronto per il primo Slam della stagione 2026 di tennis, che vedrà nella prima giornata due italiani in campo. Nel maschile toccherà a Flavio Cobolli. La testa di serie numero 20 se la vedrà contro il qualificato Arthur Fery (numero 185 al mondo) in quello che sarà il primo confronto a livello Atp tra i due. Nel femminile, invece, debutterà Jasmine Paolini che se la vedrà contro la qualificata bielorussa Aljaksandra Sasnovic. Oltre a Cobolli e Paolini, in campo anche il numero 1 al mondo Carlos Alcaraz contro Walton, Zverev-Diallo e la numero 1 del ranking Wta Aryna Sabalenka.
Australian Open, i match degli italiani di domenica
UOMINI
- [20] COBOLLI (Ita) vs [Q] Fery (Gbr) - ore 1 sulla John Cain Arena
DONNE
- [Q] Sasnovich vs [7] PAOLINI (Ita) - ore 1.30 Rod Laver Arena
I match da seguire
UOMINI
- [1] Alcaraz (Esp) vs Walton (Aus) - 2° match dalle 9 sulla Rod Laver Arena
- [3] Zverev (Ger) vs Diallo (Can) - 2° match dall'1.30 sulla Rod Laver Arena
- [10] Bublik (Kaz) vs Brooksby (Usa) - ore 9 sulla Margaret Court Arena
DONNE
- [1] Sabalenka vs [WC] Rakotomanga Rajaonah (Fra) - ore 9 sulla Rod Laver Arena