A Melbourne si alza il sipario sul primo Slam della stagione: Cobolli e Paolini gli italiani in campo nella prima giornata. Giocano anche Alcaraz, Zverev e Sabalenka. Qui le partite in programma domenica

Ci siamo: iniziano gli Australian Open. Tutto pronto per il primo Slam della stagione 2026 di tennis, che vedrà nella prima giornata due italiani in campo. Nel maschile toccherà a Flavio Cobolli. La testa di serie numero 20 se la vedrà contro il qualificato Arthur Fery (numero 185 al mondo) in quello che sarà il primo confronto a livello Atp tra i due. Nel femminile, invece, debutterà Jasmine Paolini che se la vedrà contro la qualificata bielorussa Aljaksandra Sasnovic. Oltre a Cobolli e Paolini, in campo anche il numero 1 al mondo Carlos Alcaraz contro Walton, Zverev-Diallo e la numero 1 del ranking Wta Aryna Sabalenka.