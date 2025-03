Al via oggi gli ottavi di finale del primo Masters 1000 della stagione. Tante le sfide interessanti, a partire da Medvedev-Paul e Tsitsipas-Rune. In campo anche Swiatek e Rybakina. E nella notte torna la 'strana coppia' Berrettini-Sonego nel doppio. Il torneo di Indian Wells è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Si comincia a fare sul serio a Indian Wells , primo Masters 1000 di questo 2025. Al via oggi gli ottavi di finale . Nella parte alta del tabellone maschile, orfana della testa di serie n°1 Sascha Zverev, non mancano le sfide interessanti. Daniil Medvedev , numero 5 del seeding, affronta l'idolo di casa Tommy Paul in un match che si preannuncia 'bollente' e non solo per le temperature in California. Sfida dal grande fascino anche tra Rune e Tsitsipas , con il greco che è reduce dal successo in due set contro Berrettini. Nel torneo femminile in campo Iga Swiatek , n°2 del seeding, anche se i fari sono puntati su Rybakina-Andreeeva . Nel doppio torna la 'strana coppia' Berrettini-Sonego , che nella notte affronta gli americani Seggerman/Thrac.

Tutti gli incontri con Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.