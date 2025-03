Gli Internazionali d'Italia, in programma dal 7 maggio prossimo, segneranno il rientro di Jannik Sinner. Sarà anche l'occasione per vedere il nuovo look del Foro Italico, con l'espansione a 20 campi che ingloberà tutta l'area dello Stadio dei Marmi. Il torneo sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW