Jannik Sinner, Capodanno con Ciccone e Giovinazzi a Monte Carlo. La foto

MONTE CARLO

Per il tennista azzurro ormai è una vera e propria tradizione. Come in passato, Sinner ha festeggiato Capodanno a Monte Carlo con i suoi vicini di casa e amici Giulio Ciccone e Antonio Giovinazzi, con il pilota che ha postato la ormai classica foto sui social

TENNIS, IL CALENDARIO DEL 2026 - GLI AUGURI DI BUON ANNO DAI CAMPIONI

Ormai è diventata una vera e propria tradizione e anche questa volta è stata rispettata. Jannik Sinner ha scelto Monte Carlo e i suoi amici e vicini di casa Giulio Ciccone e Antonio Giovinazzi per trascorrere l'ultima notte dell'anno. Come in passato, la serata è stata immortalata in una foto postata dal pilota Ferrari, vincitore della 24 ore di Le Mans nel 2023 e campione del mondo endurance nel 2025. Nella foto, insieme a Giovinazzi con la moglie Antonella Maraglino el corridore della Lidl-Trek Ciccone con la moglie Annabruna Di Iorio, c'erano anche gli altri piloti ferraristi Alessandro Pier Guidi e Antonio Fuoco. Per Sinner il primo appuntamento sarà il 10 gennaio in un incontro contro Alcaraz a Seul, poi a partire dal 18 gennaio gli Australian Open da difendere. Nel frattempo, qualche ora di festa e tranquillità con i suoi amici più stretti.

