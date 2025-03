Kyrgios rivince dopo 895 giorni: battuto McDonald

Kyrgios batte in rimonta l'americano McDonald e ritrova una vittoria nel circuito maggiore dopo due anni e mezzo. Avanzano anche Goffin e Monfils. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Da Tokyo 2022 a Miami 2025: 895 giorni, tanto è durato il digiuno di Nick Kyrgios che dopo due anni e mezzo è tornato a vincere un match nel circuito Atp. L'australiano si è qualificato per il secondo turno del Miami Open grazie al successo in rimonta sull'americano Mackenzie McDonald con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4 in un'ora e 45 minuti. La prima vittoria dopo l'infortunio al polso, due interventi chirurgici nel 2023 e tre sconfitte dal rientro in campo, tra cui il ritiro in lacrime a Indian Wells contro Van de Zandschulp. Ora la prima vittoria che interrompe un digiuno che durava dal 6 ottobre 2022, quando vinse l'ottavo di finale contro il polacco Majchrzak sul cemento di Tokyo. "Pensavo che non avrei mai più giocato a tennis - ha spiegato Kyrgios dopo il match - Questa vittoria di mà un po' di benzina nel serbatoio, ma devo essere realistico. Vedrò come reagirà il mio polso nella giornata di domani, è una lotta continua". L'australiano tornerà in campo venerdì contro Karen Khachanov, n. 22 del seeding.